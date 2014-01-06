"Господин Ходорковский уехал сегодня в Швейцарию. Он будет там находиться по меньшей мере в течение ближайших нескольких дней. Куда он направится потом, пока не решено. Но шенгенская виза, которую ему незадолго до Нового года выдало посольство Швейцарии, позволяет ему свободно перемещаться по странам ЕС на протяжении трех месяцев", — сообщил РИА Новости представитель экс-главы ЮКОСа Кристиан Ханне.

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На уточняющий вопрос, в какой город Швейцарии направился Ходорковский, Ханне отвечать отказался, указав на конфиденциальность этой информации.

Михаил Ходорковский прибыл в Швейцарию с частным визитом, говорится в сообщении на сайте пресс-центра Ходорковского и Платона Лебедева.

"После объявления о том, что швейцарские власти выдали Михаилу Ходорковскому визу, было много слухов и спекуляций по поводу его поездки, утверждалось даже, что он получил вид на жительство и уже живет там. Но это не так. Михаил Ходорковский получил обычную шенгенскую визу на три месяца и приехал на поезде из Берлина. Цель его визита — частная: он и его жена Инна провожают своих двоих сыновей обратно в школу в Швейцарию", — говорится в сообщении.

Шенгенскую визу Ходорковский получил в посольстве Швейцарии в Берлине 30 декабря 2013 года. Сообщалось, что виза дает Ходорковскому право находиться на территории Швейцарии и любой другой страны Шенгенского соглашения на протяжении трех месяцев. В Швейцарии проживает супруга Ходорковского Инна. По данным СМИ, Ходорковский не исключал для себя возможность переезда в эту страну.

Указ о помиловании Ходорковского президент России подписал 20 декабря, и в тот же день экс-глава ЮКОСа вышел на свободу. Срок его заключения — 10 лет 10 месяцев — истекал в августе 2014 года. Сразу после освобождения Ходорковский на частном самолете прилетел в Берлин.