В Турции проходят местные выборы
13:02, 30 марта 2014Мир
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В Турции в воскресенье проходят муниципальные выборы.
В Турции голосуют на местных выборах / REUTERS
В Турции в воскресенье проходят муниципальные выборы, которые рассматриваются как референдум о доверии к правительству Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает BBC Украина.
В последние месяцы в Турции не прекращаются антиправительственные выступления, а в адрес премьера и его окружения звучат обвинения в коррупции.
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Более 50 млн человек проголосуют на выборах мэров и депутатов местных ассамблей по всей стране.
Муниципальные выборы в Турции знаменуют начало 15-месячного избирательного цикла, который включает еще президентские выборы этим летом, а также парламентские выборы в 2015 году.
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