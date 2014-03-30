В Турции проходят местные выборы

В Турции в воскресенье проходят муниципальные выборы, которые рассматриваются как референдум о доверии к правительству Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает BBC Украина.

В последние месяцы в Турции не прекращаются антиправительственные выступления, а в адрес премьера и его окружения звучат обвинения в коррупции.

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Более 50 млн человек проголосуют на выборах мэров и депутатов местных ассамблей по всей стране.

Муниципальные выборы в Турции знаменуют начало 15-месячного избирательного цикла, который включает еще президентские выборы этим летом, а также парламентские выборы в 2015 году.