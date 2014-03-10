НАТО начнет разведывательные полеты в Восточной Европе

"Совет НАТО в понедельник решил провести разведывательные полеты AWACS над Польшей и Румынией в рамках усилий альянса по наблюдению за кризисом в Украине. Все разведывательные полеты будут проводиться только над территорией альянса", - отметил он, сообщает РИА «Новости».

По его словам, полеты будут проводиться с баз НАТО, расположенных в Гайленкирхен (Германия) и в Уоддингтон (Великобритания).

Читайте такжеУкраинцы высказались за вступление в ЕС и НАТО на интернет-референдуме

Он добавил, что первый разведполет ожидается в ближайшие дни. "Самолеты НАТО AWACS - это подразделения высокой степени готовности, и могут быть задействованы в сжатые сроки. Мы ожидаем первый полет в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.