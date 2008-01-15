Гачечиладзе: общественное телевидение перешло к грузинскому народу

В Тбилиси во вторник начался митинг объединенной оппозиции перед зданием Общественного телевидения Грузии. Несколько тысяч человек собрались перед зданием на улице Мераба Костава.

Лидер оппозиции Леван Гачечиладзе уже обратился собравшимся и поздравил их с тем фактом, что «общественное телевидение страны перешло к грузинскому народу».

По его словам, у них отныне будет возможность свободно обратиться к своему избирателю. «Я в 22:00 буду выступать именно с этого телеканала и обращусь ко всему населению Грузии», - объявил Гачечиладзе.

Сегодня утром и.о. президента Грузии Нино Бурджанадзе заявила о реформировании и реорганизации общественного телеканала Грузии.

Газета.ру