Гачечиладзе: общественное телевидение перешло к грузинскому народу
13:37, 15 января 2008Мир
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Оппозиция вновь собралась на митинг
В Тбилиси во вторник начался митинг объединенной оппозиции перед зданием Общественного телевидения Грузии. Несколько тысяч человек собрались перед зданием на улице Мераба Костава.
Лидер оппозиции Леван Гачечиладзе уже обратился собравшимся и поздравил их с тем фактом, что «общественное телевидение страны перешло к грузинскому народу».
По его словам, у них отныне будет возможность свободно обратиться к своему избирателю. «Я в 22:00 буду выступать именно с этого телеканала и обращусь ко всему населению Грузии», - объявил Гачечиладзе.
Сегодня утром и.о. президента Грузии Нино Бурджанадзе заявила о реформировании и реорганизации общественного телеканала Грузии.
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