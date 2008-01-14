Турция: мы хотим от Украины того, что Украина хочет от ЕС

Посол Турции в Украине Эрдоган ИШДЖАН заявил о готовности турецкой стороны ввести упрощенную процедуру получения виз украинцами, а в дальнейшем отменить визы для граждан Украины.

В интервью газете «Бизнес» Э.ИШДЖАН отметил, что турецкая сторона готова отменить визы для украинцев, но понимает, что Украине для принятия такого решения потребуется больше времени.

Посол напомнил, что в октябре 2007 года стороны уже начали переговоры о заключении соответствующего соглашения, которое предусматривает упрощение получения виз в Украину турками. «Мы предлагаем заключить договор, предполагающий облегченную процедуру получения визы турецкими гражданами, особенно планирующими инвестировать в экономику Украины», - сказал посол.

По словам Э.ИШДЖАНА, в настоящее время соответствующие украинские органы изучают проект соглашения. «По сути, то, чего мы хотим от Украины, это то же самое, чего Украина хочет от Европейского Союза», - сказал он.

Посол подчеркнул, что географическое положение и перспективы сотрудничества двух стран требуют, чтобы в будущем между ними был установлен безвизовый режим.

Как сообщалось, ранее заместитель председателя комитета немецкого Бундестага по международным вопросам, социал-демократ Ганс-Ульрих КЛОЗЕ заявил о возможности внедрения в будущем безвизового режима между ЕС, Украиной и Турцией.