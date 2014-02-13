Число жертв снегопадов в США возросло до 13 человек, в Нью-Йорке наступил транспортный коллапс

Снежные бури в южных и юго-восточных штатах США в течение последних двух дней стали причиной гибели минимум 13 человек, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сильные снегопады накрыли северо-восточное побережье страны. Отменены 3,7 тыс. авиарейсов, половина из которых направлялись или вылетали из аэропортов Нью-Йорка, Вашингтона и штата Нью-Джерси.

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Согласно прогнозам метеорологов, в Нью-Йорке должно выпасть 40 сантиметров осадков. В городе наблюдается транспортный коллапс. Коммунальные службы не успевают расчищать сугробы даже на основных автокоммуникациях. Резко выросло количество ДТП. Местные радиостанции рекомендовали автомобилистам не пользоваться машинами. Сообщается об отмене занятий в школах и закрытии из-за непогоды некоторых учреждений.

Сильнейшая в этом году снежная буря перемещается в северо-восточном направлении по территории США. Нью-Йорк останется в зоне обильных снегопадов как минимум два дня.