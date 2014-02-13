Потери от наводнения в Великобритании могут составить $23 млрд

Нынешние штормы и наводнения грозят экономике Великобритании производственными потерями на сумму 13,8 млрд фунтов ($23 млрд). Как сообщает ИТАР-ТАСС, такую оценку эксперта британской консалтинговой службы Capital Economics Ричарда Холта распространили местные СМИ.

По словам аналитика, подвергающаяся риску затопления и прочего ущерба от непогоды территория отвечает за примерно 13% экономики. Месячный простой производства в этих районах, по его расчетам, уменьшит ВВП чуть больше, чем на один процент. В 2010 году к потерям на уровне около 0,5% привели снегопады, напомнил он.

Иные специалисты не исключают, что подтопленные регионы в южной части Великобритании могут оставаться под водой еще не один месяц - "до мая". Ожидаются и новые мощные штормы до того, как погода, наконец, наладится. Между тем почвы уже настолько насыщены влагой, что даже малейшие осадки таят в себе риск наводнений.

С начала наводнения в декабре 2013 года в стране оказались затоплены около 6 тыс. домов и предприятий, еще тысячи строений по-прежнему могут пострадать от ненастных погодных условий. По словам страховщиков, выставленные им требования уже превысили 500 млн фунтов и быстро приближаются к миллиарду фунтов.

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По словам основателя инженерной консалтинговой фирмы JBA Джереми Бенна, "урон от воды может быть по 30 тыс. фунтов на дом - и еще больше для предприятия, - поэтому наводнение, вероятно, обойдется в сотни миллионов с точки зрения прямого ущерба, плюс стоимость ликвидации последствий и потерь бизнеса".

В то же время на фоне попыток жителей королевства защитить свои дома и бизнесы от наступления воды баррикадами из мешков с песком, полиция сообщила о случаях их хищения и перепродажи по спекулятивным ценам, которые доходят до 50 фунтов ($83) за мешок.

Население "торговцы-грабители" пугают тем, что "завтра их дом может быть затоплен, если они не купят", передает слова очевидцев сайт The Daily Mirror. При этом они жалуются, что получить мешки от муниципальных властей не так просто, ибо они выдаются "лишь когда вода окажется в нескольких сантиметрах от порога".

В графстве Суррей под Лондоном официальный представитель местного совета объяснил, что мешки с песком выдаются людям "подвергающимся наибольшему риску затопления их собственности водой". Совет распределил уже 45 тыс. мешков бесплатно и заказал дополнительно 500 тонн песка для удовлетворения спроса.

В городе Стейнз у западных границ столицы один из магазинов продал за два дня больше тысячи мешков с песком по цене 2,5 фунта ($4,2) каждый.