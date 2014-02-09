В Саудовской Аравии в результате пожара погибли 12 паломников из Египта

Как передает РИА Новости, по информации местных властей, всего в отеле находились около 700 паломников разных национальностей.

В тушении огня принимали участие 18 пожарных расчетов. По данным Организации Красного Полумесяца, 49 человек были доставлены в больницы города, состояние некоторых из них оценивается как критическое.

Читайте такжеВ нигерийской церкви затоптали насмерть не менее 17 человекЕще 30 постояльцам отеля была оказана медицинская помощь на месте. По информации телеканала Sky News Arabia, все погибшие - граждане Египта.