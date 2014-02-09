В Саудовской Аравии в результате пожара погибли 12 паломников из Египта
02:41, 09 февраля 2014Мир
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По меньшей мере 12 человек погибли и десятки пострадали в результате пожара в гостинице для паломников в саудовском городе Медина
Как передает РИА Новости, по информации местных властей, всего в отеле находились около 700 паломников разных национальностей.
В тушении огня принимали участие 18 пожарных расчетов. По данным Организации Красного Полумесяца, 49 человек были доставлены в больницы города, состояние некоторых из них оценивается как критическое.
Читайте такжеВ нигерийской церкви затоптали насмерть не менее 17 человекЕще 30 постояльцам отеля была оказана медицинская помощь на месте. По информации телеканала Sky News Arabia, все погибшие - граждане Египта.
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