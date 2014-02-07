В Японии у Фукусимы произошло землетрясение
22:43, 07 февраля 2014Мир
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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь на субботу у восточного побережья самого крупного японского острова Хонсю, говорится в сообщении Геологической службы США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 02:18 субботы по местному времени в 34 километрах к северо-востоку от города Намиэ, сообщает» РИА «Новости.
Очаг землетрясения залегал на глубине 63,2 километра. Намиэ находится в префектуре Фукусима, где расположена аварийная АЭС «Фукусима-1».
Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало, об угрозе возникновения цунами также не сообщалось.
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