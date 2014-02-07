В Японии у Фукусимы произошло землетрясение



Подземные толчки были зафиксированы в 02:18 субботы по местному времени в 34 километрах к северо-востоку от города Намиэ, сообщает» РИА «Новости.

Очаг землетрясения залегал на глубине 63,2 километра. Намиэ находится в префектуре Фукусима, где расположена аварийная АЭС «Фукусима-1».

Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало, об угрозе возникновения цунами также не сообщалось.