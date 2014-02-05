В Душанбе избавляются от русских суффиксов в фамилиях

"Избавление от русских суффиксов в фамилиях является национальным долгом каждого гражданина Таджикистана", - заявила она журналистам "РИА Новости" в среду.

Как отметила Шарофзода, изменение фамилии на национальный лад - несложная процедура, в чем она убедилась на собственном опыте. "Правда, придется пройти при смене фамилии некоторые процедуры - но для того, чтобы органы милиции могли проверить, не меняется ли фамилия для сокрытия преступления", - пояснила глава комитета.

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Первым в стране изменил написание своей фамилии президент Эмомали Рахмонов: с 2007 года его фамилия пишется без русского суффикса "-ов" - Рахмон. Вслед за главой государства фамилии изменили большая часть членов правительства и депутатов парламента. В ЗАГСах стали выдавать свидетельства о рождении детей с фамилиями на национальный лад.

Обратный процесс начался в 2009 году, когда у большинства трудовых мигрантов из-за неразберихи, где имя, а где фамилия, обозначенные в паспортах, возникли проблемы при въезде в ряд стран СНГ и - особенно - в Россию.

По данным Гавхар Шарофзода, за несоблюдение норм закона "О государственном языке Таджикистана"в 2013 году были оштрафованы 64 человека. Она также сообщила о создании специальной группы, которая будет следить за соблюдением норм литературного языка в радио- и телепрограммах.