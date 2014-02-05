В Дубаи планируют ввести налог на туристов

Соответствующий указ издал наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммад бен Рашед Аль Мактум. Размер налога составит от 7 до 20 дирхамов ОАЭ (от 1,9 доллара до 5,5 доллара) за одну ночь пребывания в стране в зависимости от типа размещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на эмиратское издание Arabian Business.

Кроме того, с постояльцев гостиниц в Дубае вдобавок к стоимости номера взимается 10-процентный муниципальный налог и такой же сбор за обслуживание. Туристический налог будет взиматься со всех туристов, которые останавливаются в Дубае в отелях, апарт-отелях, гостиничных домах и съемном жилье.

Ранее генеральный директор дубайского департамента туризма и коммерческого маркетинга Хиляль Саид аль-Марри заявлял, что на создание инфраструктуры для ЭКСПО и проведение этого шестимесячного мероприятия понадобится почти 6,5 миллиарда евро.

По словам аль-Марри, значительную доля этой суммы покроет правительство и иностранные инвесторы, однако часть финансирования будет получена и за счет туристического сектора.

По данным департамента, Дубаю к 2020 году понадобится от 140 до 160 тысяч гостиничных номеров, чтобы принять все 20 миллионов ожидаемых посетителей ЭКСПО. В настоящее время в Дубае более 600 гостиниц и апарт-отелей с 84 тысячами номеров.