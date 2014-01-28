Рамзан Кадыров зажег чашу олимпийского огня в Грозном

Об этом пишет ИТАР-ТАСС.

"Наш первый президент Ахмат-Хаджи Кадыров учил нас, что не нужно жить мечтами, их нужно воплощать в жизнь. Благодаря президенту России Владимиру Путину проведение Олимпиады в России стало реальностью. Я верю, что наша великая держава удивит весь мир высоким уровнем организации и проведения Олимпиады в Сочи", - заявил Кадыров на торжественной церемонии зажжения чаши олимпийского огня.

В эти минуты на стадионе "Ахмат Арена" продолжается концерт звезд чеченской и российской эстрады, а завершится праздничное мероприятие лазерным шоу.

Протяженность маршрута эстафеты олимпийского огня по территории республики составляет 16,4 км. Более 70 тыс. жителей Чечни в виде живого коридора приветствовали олимпийский огонь.

Первым олимпийский огонь из аэропорта Грозный пронес трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, обладатель "Золотой борцовки" ФИЛА как лучший борец в истории вольной борьбы Бувайсар Сайтиев. В аэропорту Грозный, куда олимпийский огонь прибыл из Карачаево-Черкесии, символ Игр встречали глава Чечни Рамзан Кадыров, руководство региона, именитые спортсмены.

Всего на территории региона в эстафете приняли участие 82 факелоносца, из них 77 из Чеченской Республики.

Позже, во вторник, олимпийский огонь направится в Ингушетию.