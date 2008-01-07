ЦИК Грузии подсчитал 70% бюллетеней
11:52, 07 января 2008Мир
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Второго тура, вероятно, не будет
Михаил Саакашвили на президентских выборах в Грузии по итогам подсчета около 70% голосов набирает 51,19% и, таким образом, побеждает уже в первом туре, сообщает агентство "Новости-Грузия".
По данным ЦИК республики на 13.00 по местному времени (11.00 по Киеву), подсчитаны голоса с 2420 участков из 3512 (около 69%).
Основной конкурент Саакашвили, кандидат от Объединенной оппозиции Леван Гачечиладзе набирает 25,53%.
У Аркадия (Бадри) Патаркацишвили - 6,62%, Давида Гамкрелидзе - 3,59%, Шалвы Нателашвили - 6,5%, Георгия Маисашвили - 0,79%, Ирины Саришвили-Чантурия - 0,34%.
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