ЦИК Грузии подсчитал 70% бюллетеней

Михаил Саакашвили на президентских выборах в Грузии по итогам подсчета около 70% голосов набирает 51,19% и, таким образом, побеждает уже в первом туре, сообщает агентство "Новости-Грузия".

По данным ЦИК республики на 13.00 по местному времени (11.00 по Киеву), подсчитаны голоса с 2420 участков из 3512 (около 69%).

Основной конкурент Саакашвили, кандидат от Объединенной оппозиции Леван Гачечиладзе набирает 25,53%.

У Аркадия (Бадри) Патаркацишвили - 6,62%, Давида Гамкрелидзе - 3,59%, Шалвы Нателашвили - 6,5%, Георгия Маисашвили - 0,79%, Ирины Саришвили-Чантурия - 0,34%.