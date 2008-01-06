По данным обработки бюллетеней с 819 (из 3152) участков по досрочным выборам президента Грузии, экс-президент Михаил Саакашвили набирает 48,55% голосов. Его основной соперник - кандидат от объединенной оппозиции Леван Гачечиладзе - 26,12% голосов, сообщил Центризбирком.

Гачечиладзе опережает Саакашвили на избирательных участках в столице, при этом с большим отрывом проигрывая в регионах.

В случае, если ни один из кандидатов не получит в первом туре 50% плюс один голос, ЦИК назначает для двух лучших кандидатов второй тур выборов, который должен состояться через две недели. Во втором туре избранным считается кандидат, получивший простое большинство, но не менее одной пятой части голосов общего числа избирателей.