Граждане Грузии одобрили вступление страны в НАТО?

За вступление Грузии в НАТО на референдуме в субботу высказались большинство граждан страны. Об этом свидетельствуют итоги экзит-пола, организованного грузинскими телекомпаниями - Общественным телевидением, телекомпаниями "Рустави-2", "Мзе" и Аджарским телевидением, объявленные представителем организаторов экзит-пола - проекта "Экзит-пол-2008" Темура Якобашвили.

Более половины опрошенных (61%), согласно данным экзит-пола, поддержали вступление страны в НАТО. Против высказались 17,7% опрошенных. 21% отказались ответить на этот вопрос.