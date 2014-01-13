"Калашников" планирует продавать до 200 тысяч единиц оружия в США ежегодно

Концерн "Калашников" планирует ежегодно продавать в США порядка двухсот тысяч единиц вооружения, соглашение о поставках будет подписано на выставке в Лас-Вегасе в середине января, сообщила журналистам в понедельник пресс-секретарь концерна Елена Филатова, передает РИА Новости.

Международная оружейная выставка Shot Show 2014 пройдет с 14 по 17 января 2014 года в Лас-Вегасе (США)."Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, подпишет эксклюзивное соглашение с Russian Weapon Company (RWC) о поставках продукции ижевских оружейников в США.

"По прогнозам заместителя генерального директора по продажам и маркетингу концерна «Калашников» Павла Колегова, с помощью эксклюзивного дилера в лице Russian Weapon Company «Калашников» сможет продавать в США до 200 тысяч изделий ежегодно", - сказала Филатова.

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В концерне отметили, что «Калашников» тесно сотрудничает с RWС уже два года, при этом около 90 процентов экспортируемого оружия поставляется в США.

Концерн «Калашников» (ранее НПО «Ижмаш») – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра гражданской продукции – охотничьих ружей, спортивных винтовок, станков и инструмента. Предприятие основано в 1807 году. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Калашников» объединил крупнейшие государственные предприятия стрелковой отрасли России (НПО «Ижмаш» и ОАО «Ижевский механический завод»).