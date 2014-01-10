Аваков об инциденте с Калашниковым: Извините за незавершенную пьесу
00:06, 10 января 2014Политика
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Народный депутат от фракции "Батьківщина" Арсен Аваков на своей странице в Facebook прокомментировал инцидент с бывшим нардепом Олегом Калашниковым.
Аваков: никогда не боритесь со свиньей в грязи
"Никогда не боритесь со свиньей в грязи - испачкаетесь оба, только ей это понравится".. я знал это выражение и до этого эфира. И увидев Олега Калашникова в студии ТВi – повторил про себя. Но, сдержаться было сложно - такое хамло нон-стоп…", - написал он.
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Аваков заявил, что Калашников сбежал со студии сразу после эфира.
"По окончании эфира сбежал из студии быстрее, чем я успел снять микрофон.. Друзья, эстеты – извините. Извините, что а) не сдержался и б) за незавершенную пьесу…", - написал он.
Как сообщал УНИАН, во время прямого эфира на телеканале ТВi Арсен Аваков чуть не побил бывшего народного депутата Олега Калашникова.
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