В России продавали дипломы пилота по $5 тысяч

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России, который расследует уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Авиационный учебный центр авиации общего назначения «Крылья Невы» Андрея Кочарыгина.

Следственный комитет заинтересовался системой подготовки пилотов в Росиии после аварии «Боинга-737» 17 ноября 2013 года в Казани, так как командир разбившегося самолета переучился в сомнительном учебном центре.

В частности, по версии следствия, Кочарыгин, являясь лицом, единолично осуществляющим управленческие функции в коммерческой организации, предметом деятельности которого является подготовка и повышение квалификации летного персонала, решил незаконно получать денежные вознаграждения за незаконное оформление и выдачу документов, подтверждающих квалификацию пилота-любителя и пилота коммерческой авиации.

По теме: В России многие пилоты гражданской авиации летают с фиктивными дипломами - СК РФ

«С ноября 2012 по февраль 2013 года Кочарыгин совместно с неустановленными лицами незаконно изготавливал документы, подтверждающие прохождение курсов обучения в ООО «АУЦ АОН «Крылья Невы» и наличие квалификации пилота-любителя и пилота коммерческой авиации. За это получал в качестве коммерческого подкупа денежные средства в сумме 50 тыс. руб. (1,6 тыс. долл.) и 150 тыс. руб. (около 4,7 тыс. долл.) соответственно», - говорится в сообщении.

Следственный орган при проверке сведений о том, что коммерческий подкуп в данной организации носил не единичный характер, выявил 7 фактов незаконной выдачи аналогичных документов гражданам, которые фактически не проходили соответствующего обучения. Руководителям Федерального агентства воздушного транспорта РФ и руководителю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта РФ направлены письма с предложением отстранить от управления воздушными судами пилотов с незаконно полученными документами. Следователи также рекомендовали представителям Росавиации лишить ООО «АУЦ АОН «Крылья Невы» лицензии на осуществление деятельности по подготовке пилотов-любителей и пилотов коммерческой авиации.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2013 года представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что в России многие пилоты гражданской авиации летают с фиктивными дипломами.

17 ноября во время захода на посадку в аэропорту Казани разбился «Боинг-737-500» компании «Татарстан». Погибли 6 членов экипажа и 44 пассажира, в том числе гражданка Украины 1958 г.р.