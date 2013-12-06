В России многие пилоты гражданской авиации летают с фиктивными дипломами - СК РФ

В России многие пилоты гражданской авиации летают с фиктивными дипломами.

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

Следственный комитет заинтересовался системой подготовки пилотов после аварии «Боинга-737» в Казани, так как командир разбившегося самолета переучился в сомнительном учебном центре.

«У нас есть все основания предполагать, что многие пилоты, а это, прежде всего, касается небольших авиакомпаний, получили, по сути, фиктивные свидетельства пилотов коммерческой авиации, поскольку фактически не проходили подготовку», - сказал Маркин.

Он пояснил, что такие свидетельства выдает Федеральное агентства воздушного транспорта (Росавиация) на основании документов о подготовке и переподготовке на курсах авиационных учебных центров, которых в России больше 100.

«Здесь, прежде всего, возникают вопросы к Росавиации, поскольку именно она лицензирует эти учебные центры и должна осуществлять контроль над их работой», - добавил Маркин.

В тоже время в Росавиация проверяют легитимность выдачи свидетельств всем пилотам, переучившимся из штурманов и бортинженеров в 2009 году.

«Федеральное агентство воздушного транспорта в соответствии с приказом руководителя Росавиации проводит проверки легитимности выдачи пилотских свидетельств всем переучившимся из штурманов и бортинженеров по целевым программам переподготовки, которая осуществлялась в 2009 году», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 17 ноября во время захода на посадку в аэропорту Казани разбился самолет «Боинг-737-500» компании «Татарстан». Погибли 6 членов экипажа и 44 пассажира, в том числе гражданка Украины 1958 г.р.

Сегодня, 6 декабря, в Следственном комитете РФ сообщили о проведении обысков в Росавиации.

«На сегодняшний день установлено, что командир самолета Рустем Салихов имел специальность штурмана воздушного судна, а затем он якобы получил свидетельство пилота коммерческой авиации в одном из авиационных учебных центров, лицензированных Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией). У следствия возникли сомнения в законности деятельности указанных авиационных учебных центров, которые в настоящее время ликвидированы. В связи с этим сегодня Главным следственным управлением СК России в ряде департаментов Росавиации проводятся обыски, связанные с изъятием документации, касающейся деятельности данных учебных центров», - говорится в сообщении.