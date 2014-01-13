Перед смертью Калашников написал покаянное письмо патриарху Кириллу

В нем конструктор делится с главой РПЦ душевными переживаниями и сомнениями по поводу своей ответственности за смерти людей, убитых из автомата который он создал, пишут Известия.

"Моя душевная боль нестерпима, один и тот же неразрешимый вопрос: коль мой автомат лишал людей жизни, стало быть и я, Михайло Калашников, девяноста три года от роду, сын крестьянки, христианин и православный по вере своей, повинен в смерти людей, пусть даже врага?" - спрашивает Калашников у патриарха.

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Также в письме он делится мыслями о судьбах страны и человечества.

"Да, увеличивается количество храмов и монастырей на нашей земле, а зло все равно не убывает!.. Добро и зло живут, соседствуют, борются и, что самое страшное, смиряются друг с другом в душах людей - вот к чему я пришел на закате своей земной жизни. Получается какой-то вечный двигатель, который я так хотел изобрести в молодые годы. Свет и тень, добро и зло - две противоположности одного целого, не способного существовать друг без друга? И неужели Всевышний все так и устроил? И человечеству прозябать вечно в таком соотношении?" - спрашивает конструктор.

Напомним, Михаил Калашников скончался 23 декабря на 95-м году жизни в реанимации клинико-диагностического центра Удмуртии.

Автомат АК-47 он изобрел в 1947 году. С тех пор во всем мире было выпущено более 70 миллионов различных модификаций этого оружия.