Google извинилась за площадь Гитлера на карте Берлина
00:55, 11 января 2014Мир
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Американская корпорация Google извинилась за ошибку, произошедшую в сервисе Google Maps, который в течение нескольких часов показывал несуществующее в Берлине место – площадь им. Адольфа Гитлера
Гугл, Google Фото cy-pr.com
В четверг, 9 января, Google Maps выдавал самый знаменитый круговой перекресток Берлина площадь Теодора Хойса под старым названием – площадь Адольфа Гитлера, сообщает Газета.ру.
Имя нацистского диктатора площадь носила с 1933 по 1947 год. В 1963 это место было переименовано в честь первого президента Германии в послевоенный период.
"Нам сообщили об ошибке, и мы тут же ее исправили. Мы приносим свои извинения за эту ошибку", – заявил официальный представитель Google в Германии.
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