Google извинилась за площадь Гитлера на карте Берлина

В четверг, 9 января, Google Maps выдавал самый знаменитый круговой перекресток Берлина площадь Теодора Хойса под старым названием – площадь Адольфа Гитлера, сообщает Газета.ру.

Имя нацистского диктатора площадь носила с 1933 по 1947 год. В 1963 это место было переименовано в честь первого президента Германии в послевоенный период.

"Нам сообщили об ошибке, и мы тут же ее исправили. Мы приносим свои извинения за эту ошибку", – заявил официальный представитель Google в Германии.