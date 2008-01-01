Премьер Латвии: спасибо, что не уехали на заработки

Премьер-министр Латвии Ивар Годманис в новогоднем обращении к народу отметил, что в данный момент Латвия отстает в развитии от "старых" стран ЕС как минимум на десять лет.

"Нас вместе с Эстонией и Литвой вывели на мировой стадион в наручниках, в которые мы были заключены 50 лет. Когда мы вернули независимость, остальные были уже далеко впереди. Но сегодня, по моему глубокому убеждению, мы отстаем от них на какие-то десять кругов, десять лет. И мы их догоним. Будет трудно, но ничего невозможного в этом нет", - цитирует Годманиса РИА "Новости" .

Он также поблагодарил предпринимателей, учителей, полицейских, работников культуры за то, что они не уехали в другие страны ЕС на заработки.