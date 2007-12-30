Польша отправит в Афганистан еще 400 солдат

Польша отправит в Афганистан дополнительно 400 солдат в 2008 г., сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Радослава Сикорского. "В настоящее время у нас очень слабое присутствие в Афганистане, слишком маленькое для серьезного союзника НАТО", - заявил Р.Сикорский в интервью польскому телевидению. Сейчас в Афганистане находятся около 1200 польских военнослужащих.