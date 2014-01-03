В Подмосковье участник аварии убил автоинспектора
09:34, 03 января 2014Мир
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В подмосковном городе Железнодорожный водитель "Жигулей" после ДТП убил инспектора ДПС.
Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе полиции Московской области.
"Сегодня утром в Железнодорожном произошло ДТП двух автомобилей - "Жигули" и BMW. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В ходе разбирательства водитель "Жигулей" напал на инспектора и несколько раз ударил его. От полученных травм полицейский скончался на месте", - сказали в пресс-службе.
В полиции уточнили, что коллеги погибшего задержали правонарушителя. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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