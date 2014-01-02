Жертвами непогоды в Великобритании стали семь человек

Как сообщила британская полиция, на юго-западе Англии утонули мужчина и женщина, потоком воды их унесло в открытое море.

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Еще один житель юга страны, который упал в разлившуюся реку, сейчас числится пропавшим без вести. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В последних числах декабря сообщалось, что жертвами удара стихии в королевстве стали пять человек.

В настоящее время уже почти в 350 районах по всей Великобритании объявлена угроза наводнений. Ситуация осложняется шквалистым ветром, скорость порывов которого местами достигает 120 км в час.

Ураган оставил без электроэнергии около тысячи домов, при этом местные власти не исключают возможность дальнейших аварийных отключений. Продолжающиеся ливневые дожди уже привели к разливу ряда рек, что затрудняет доступ специалистов в удаленные районы.

Тяжелые погодные условия серьезно нарушили железнодорожное и автомобильное сообщение в стране. Многие дороги сейчас закрыты в связи с угрозой наводнений, по этой же причине на отдельных направлениях не ходят поезда. Непогода пока не повлияла на работу главных аэропортов страны, в том числе лондонского Хитроу, однако пассажирам рекомендовано ”уточнять статус рейса” перед выходом из дома.

В результате сложившейся ситуации правительство в срочном порядке созвало кризисный комитет ”Кобра”, который заседает лишь в тех случаях, когда существует угроза госбезопасности или внутри страны происходят чрезвычайные события. На нем председательствовал министр охраны окружающей среды Оуэн Патерсон.

”Оказавшиеся в районах затопления лица должны исполнять все предписания властей, которые регулярно публикуются на нашем официальном сайте и рассылаются в виде СМС- сообщений”, - отметил глава ведомства. ”От соблюдения этих простых правил может зависеть не только здоровье, но и жизнь”, - подчеркнул он.

Патерсон также не исключил, что в ближайшие часы погодная ситуация может ухудшиться. ”К утру пятницы мы ожидаем увеличения числа оказавшихся в зоне затопления районов, так как на большей части территории страны сейчас продолжают идти сильные дожди”, - констатировал министр.