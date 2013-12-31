Стратегия 31: В Москве задержаны около 30 участников несанкционированной акции (фото)

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу ГУМВД России по Москве.

"Несмотря на неоднократные предупреждения о том, что мероприятие является несанкционированным, 28 человек, тем не менее, предприняли попытку проведения несогласованной акции и были доставлены в отделы полиции для принятия решения о привлечении к ответственности в соответствии с законом", - сказал сотрудник пресс-службы.

Правительство Москвы акцию не согласовало, так как ее организаторы в течение года более двух раз привлекались к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения публичных мероприятий. Прокуратура Москвы направила предостережение организаторам акции: Эдуарду Лимонову, Владимиру Буковскому, Василию Кузьмину и Лолите Цария.

Ранее сообщалось, что на Триумфальной площади задержали организатора акции Эдуарда Лимонова.

Справка. Стратегия 31 - российский проект, направленный на защиту свободы мирных собраний (статья 31 российской конституции). Участники проекта проводят акции 31 числа каждого месяца, в котором есть 31 день. Обычно акции завершаются массовыми задержаниями участников.