В Волгограде на месте взрыва нашли мужской палец с чекой от гранаты
Правоохранительные органы, ведущие расследование теракта на железнодорожном вокзале в Волгограде, получили еще одно подтверждение того, что бомбу привел в действие мужчина.
По словам источника "Интерфакса" в правоохранительных органах СКФО, на месте взрыва обнаружен мужской палец с чекой от гранаты.
По словам источника, теракт могли совершить два человека – мужчина и женщина.
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"Выжившие сотрудники полиции утверждают, что они среагировали на женщину подозрительной внешности. После того, как один из полицейских попытался приблизиться к ней, произошел взрыв", - сказал собеседник агентства.
Вместе с тем видеокамеры зафиксировали мужчину, который также находился в эпицентре взрыва.
Как сообщал УНИАН, 29 декабря на железнодорожном вокзале был совершен теракт. Сообщалось, что бомбу взорвала террористка-смертница.
В теракте пострадали 43 человека, из них 37 находятся в больницах, шестеро амбулаторно. По данным правительства региона, 16 человек погибли.