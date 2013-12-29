Украинцев среди пострадавших в Волгограде нет - предварительные данные

По предварительной информации министерства здравоохранения региона, среди пострадавших в результате взрыва – жители Волгоградской, Московской, Ивановской областей, республики Удмуртия, а также гражданка Армении.

Список пострадавших, размещенный на сайте Волгоградской области, на данный момент состоит из 35 человек.

Читайте также: Терракт в Волгограде устроила смертница, которая не успела пройти через металлодетекторы (фото)

В то же время, в сообщении отмечается, что всего в медицинских учреждениях Волгограда после теракта на железнодорожном вокзале находятся 36 человек.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на железнодорожном вокзале был совершен теракт. В результате срабатывания взрывного устройства, которое привела в действие смертница, по предварительным данным, погибли не менее 13 человек. Более 30 ранены.

http://www.volganet.ru/news/news/2013/12/news_03306.html