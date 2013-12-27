США вооружают Ирак ракетами и беспилотниками - СМИ

Информацию об этом подтвердили в Госдепартаменте страны, пишет Русская служба BBC.

Ранее информация о поставках оружия и БПЛА появилась в американской прессе. Сообщалось, что соглашение было достигнуто в ноябре на встрече президента США Барака Обамы и премьер-министра Ирака Нури Малики.

Ситуацию с безопасностью в Ираке в 2013 году эксперты называют самой критической за последние пять лет. По данным ООН, в результате волны насилия в стране только за сентябрь погибло более тысячи человек и были ранены более двух тысяч человек.

По неофициальной информации, в октябре погибли не менее 600 человек, большинство из которых - шииты. Чаще всего в организации взрывов подозревают местных суннитских боевиков, связанных с "Аль-Каидой".