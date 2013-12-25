Судно с нелегальными мигрантами из Гаити затонуло в Карибском море

Территория расположена в Атлантическом океане, в юго-восточной части архипелага Багамские острова, в 144 км к северу от Гаити. Погибли как минимум 18 человек, сообщает ИТАР-ТАСС.

Переполненная людьми лодка была задержана в море полицией Теркс и Кайкос (Теркс и Кайкос - британская заморская территория в Карибском море, на которой Великобритания сохранила за собой полномочия по вопросам обороны и международных отношений - УНИАН) и направлена под эскортом к острову Провиденсьялес. Недалеко от берега судно по какой-то причине перевернулось, и люди оказались в воде.

Всего на борту находились 50 мигрантов, 32 из них удалось спастись. В настоящее время все они задержаны по обвинению в попытке нелегально переправиться на британскую территорию.

Это не первый подобный случай за последнее время. В конце ноября судно, на борту которого также находились мигранты из Гаити, затонуло у берегов Багамских островов. Тогда погибли более 20 человек.