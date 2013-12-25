В Египте арестовали экс-премьера

Кандил возглавлял правительство Египта при президенте Мохаммеде Мурси, пишет Лента.ру.

Сообщается, что бывший премьер-министр был задержан в пустыне при попытке бежать в Судан. В момент задержания он находился в компании контрабандистов, уточняют в МВД.

Суд приговорил Хишама Кандила к году лишения свободы в апреле 2013 года, когда он еще возглавлял правительство. Кандил обвинялся в неисполнении судебного решения о национализации компании Tanta Flax and Oil, приватизированной по цене ниже рыночной еще при Хосни Мубараке в 2005 году.

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2 июля Кандил проиграл апелляцию и был отстранен от исполнения своих обязанностей, а в сентябре приговор был подтвержден и следующей инстанцией. Как пишет Jerusalem Post, до настоящего момента Кандил мог скрываться на квартире в Гизе.

Незадолго до свержения Мурси Хишама Кандила называли человеком, который будет вести переговоры с оппозицией от лица властей. В мае 2013 года в Каире был обстрелян автомобильный кортеж Кандила.

Президент Мохаммед Мурси был свергнут 4 июля 2013 года в результате военного переворота, последовавшего за массовыми акциями протеста. Президент и более двух тысяч его соратников были арестованы.

Близкая к Мурси организация «Братья-мусульмане» была признана террористической организацией 24 декабря.