Главой Минфина Чехии стал миллиардер

"Это будет функционировать так же, как при нынешнем правительстве Иржи Руснока, когда министр финансов Ян Фишер является также вице-премьером", — цитирует слова Бабиша РИА "Новости".

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Он также сообщил, что в новом правительстве Чехии будет 17 членов кабинета (не 18, как планировалось ранее) — восемь представителей ЧСДП, шесть — от ANO 2011 и трое — от христианских демократов.

Бабиш был на встрече с президентом Милошем Земаном в субботу. Об объединении функций министерства и вице-премьера они договорились ранее.

Таким образом, завершились переговоры о создании нового правительства. Правительственную коалицию составят три партии – социал-демократы, которые набрали больше всех голосов на выборах, движение ANO и христианские демократы. Объединение этих трех партий позволит получить большинство в парламенте для вотума доверия правительству и принятия новых законов.