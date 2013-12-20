Ходорковский покинул колонию - адвокат

«Только что мы получили официальное подтверждение от руководства колонии, что Михаил Борисович освобожден и покинул колонию», - сказал Клювгант, которого цитируют РИА Новости.

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По его словам, ему пока неизвестно, как проходила процедура освобождения Ходорковского и куда он сейчас направился.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского, который должен был выйти на свободу в августе 2014 года.