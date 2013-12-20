Ходорковский покинул колонию - адвокат
13:19, 20 декабря 2013Мир
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Адвокат экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Вадим Клювгант заявил, что его клиент покинул колонию
Адвокат не знает, куда отправился Ходорковский после освобождения
«Только что мы получили официальное подтверждение от руководства колонии, что Михаил Борисович освобожден и покинул колонию», - сказал Клювгант, которого цитируют РИА Новости.
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По его словам, ему пока неизвестно, как проходила процедура освобождения Ходорковского и куда он сейчас направился.
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского, который должен был выйти на свободу в августе 2014 года.
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