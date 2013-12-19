Путин: ракет «Искандер» на границе с ЕС еще не размещали

Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на ежегодной итоговой пресс-конференции года в Москве, передает Радио Свобода.

Президент РФ отметил, что эти ракеты - "не единственный метод защиты и реакции" на угрозы, которые Россия видит для себя.

Путин напомнил, что Россия считает такой ​​угрозой систему противоракетной обороны, которую создают в Европе страны-члены НАТО, и размещение ракет "Искандер" в Калининградской области - лишь один из вариантов реагирования.

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Предыдущими днями в Министерстве обороны России заявляли, что размещение ракет малой дальности в западной части страны не нарушает никаких международных договоренностей, в которых участвует Москва, но при этом не уточняли, где именно разместили и или разместили вообще новые ракеты.

Сообщение о размещении новых ракет вызвало обеспокоенность в соседних с Россией государствах Балтии, в Польше, а также в США.

В конце прошлой недели немецкий дневник "Бильд" написал, что данные спутниковой разведки показали размещение в течение последнего года десятков передовых мобильных ракетных комплексов "Искандер-М" в России у границы с Польшей в Калининградской области, крайней западной части территории России, а также вдоль границы с тремя государствами Балтии.

Эти ракеты, известные в союзе НАТО как SS-26, способны нести и обычные, и ядерные боеголовки и имеют, по данным газеты, дальность около 500 километров.

Россия уже давно угрожала разместить эти ракетные комплексы, высокомобильные, малозаметные и быстрые в действии, в Калининградской области в качестве шага в ответ на планы развернуть в Европе новую систему противоракетной обороны НАТО и США, предназначенную для перехвата возможных ракет из Ирана или Северной Кореи и не способную противостоять российским ракетам.