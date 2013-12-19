РФ разочарована, что Украина не поддержала резолюцию ООН против героизации нацизма

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МИД РФ.

Как сообщает ведомство, соавторами российской инициативы стали в общей сложности 46 государств-членов ООН. За резолюцию проголосовали 135 государств, против выступили 4 делегации (США, Канада, Палау и Кирибати) и 51 страна при голосовании воздержалась.

“Вызывает крайнее недоумение и сожаление тот факт, что против данного документа проголосовали США, Канада, Палау и Кирибати, в то время как делегации государств-членов ЕС воздержались при голосовании по резолюции, поддержанной подавляющим большинством государств-членов ООН. Сожаления достойна и позиция Украины, которая предпочла в очередной раз воздержаться от осуждения героизации нацизма и от того, чтобы почтить память павших в борьбе с этим злом”, - отметили в МИД РФ.

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Резолюция осуждает прославление нацистского движения и бывших членов организации «Ваффен-СС», в том числе путем открытия памятников и мемориалов, а также проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма.

“В принятом документе особо подчеркивается, что возведение монументов в честь эсэсовцев, проведение их шествий и другие подобные действия оскверняют память бесчисленных жертв фашизма, негативно воздействуют на подрастающее поколение, являются абсолютно несовместимыми с обязательствами государств-членов ООН”, - говорится в сообщении МИД РФ.

В резолюции подчеркивается, что подобные действия представляют собой не реализацию, а четкое и явное нарушение прав на свободу мирных собраний и ассоциаций, а также прав на свободу убеждений и на их свободное выражение. Более того, по мнению Генеральной Ассамблеи ООН, такие акты могут подпадать под действие статьи 4 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, требующей от государств-участников Конвенции преследовать их в уголовном порядке.