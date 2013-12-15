Президент Франции не поедет на Олимпиаду в Сочи
19:54, 15 декабря 2013Мир
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Участие президента Франции Франсуа Олланд в торжественных мероприятиях в рамках зимних Олимпийских игр в Сочи не предусмотрена
Олланд не поедет в Сочи - глава МИД Франции / Фото : elpopular.com.ec
Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил министр иностранных дел этой страны Лоран Фабиус в интервью радио Europe 1.
Фабиус рассказал, что сам тоже не намерен прибыть в Сочи на Олимпиаду. Причины такого решения он не объяснил.
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Ранее президент Германии Йоахим Гаук подтвердил, что не приедет на открытие Олимпиады в России.
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