Президент Франции не поедет на Олимпиаду в Сочи

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил министр иностранных дел этой страны Лоран Фабиус в интервью радио Europe 1.

Фабиус рассказал, что сам тоже не намерен прибыть в Сочи на Олимпиаду. Причины такого решения он не объяснил.

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Ранее президент Германии Йоахим Гаук подтвердил, что не приедет на открытие Олимпиады в России.