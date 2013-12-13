В России хотят создать бренд «Без использования труда мигранта»

Созданная партией «Родина» компания «Интеллектуально-конструкторское бюро» (ИКБ) подала заявку на регистрацию товарного знака «Без использования труда мигранта». Об этом пишет Lenta.ru.

Графическое изображение бренда представляет собой озеро с границами, повторяющими контуры карты России, по которому плывет белый лебедь.

Учредителем ИКБ является петербургское отделение «Родины». Глава отделения Андрей Петров пояснил изданию, что в СССР был «Знак качества», но сегодня не представляется возможным ввести его аналог. Поэтому ИКБ решило зарегистрировать новый бренд.

Петров отметил, что использование большого количества труда мигрантов — прямой удар по экономике. По его словам, в результате использования неквалифицированной рабочей силы снижается качество и «отечественная составляющая» товара. Петров считает, что бизнесмен, использующий квалифицированных рабочих, позволяет надеяться, что его товар является более ценным, чем произведенный неквалифицированной рабочей силой продукт.

Выбор лебедя в качестве символа он объяснил тем, что птица является символом верности и чистоты. Границы озера, по его словам, повторяют контуры не России, а всего Таможенного союза.

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Предприниматели, которые захотят использовать знак, должны оставить заявку на соответствующий сертификат в ИКБ. Компания направит на предприятие комиссию для проверки на предмет использования труда мигрантов. При этом у комиссии будет право отозвать бренд, если правила его использования будут нарушены. По словам Петрова, желающие размещать бренд на своей продукции уже есть. Что это за компании, не уточняется.

ИКБ, как сообщается на его сайте, занимается поддержкой творческих людей, готовых работать в общественной, культурной и научной сферах России. Компания ставит своей задачей привлечение внимания государства к проблемам в интеллектуальной области. ИКБ в первую очередь поддерживает оборонно-промышленный сектор.