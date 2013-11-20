В России посчитали мигрантов - около 11 миллионов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский.

"Россия является одним из наиболее привлекательных в миграционном плане государств в мире. Это констатирует ООН и заставляет нас с особым вниманием относиться к миграционной составляющей нашей жизни", - сказал Ромодановский.

По его словам, в последнее время наблюдается значительное увеличение количества мигрантов из стран СНГ.

"На сегодняшний день на территории России находятся 11,1 млн иностранных граждан, большинство из которых - почти три четверти - пользуются правом безвизового въезда в нашу страну", - сказал Ромодановский.

Он отметил, что люди едут в Россию из бывших стран СНГ из-за тяжелого положения на своей родине.

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При этом Ромодановский подчеркнул, что если старшее поколение не испытывает проблем с адаптацией, то молодое поколение мигрантов, а это на 30-40% люди от 17 до 29 лет, в большинстве не подготовлено к жизни в России, так как не знает языка, не имеет профессии, не знает законодательства и российской культуры. "Хороший парень - это не специальность, это не профессия", - подчеркнул он.

Как заявил Ромодановский, из-за неподготовленности мигрантов нарушаются их права, формируется теневой рынок труда, криминализируется миграционная сфера, возникают конфликты на международной основе.

По его словам, нелегальные мигранты в Россию в основном прибывают из стран СНГ, причем они законно въехали на ее территорию, но нарушили правила пребывания и, как правило, незаконно осуществляют трудовую деятельность.

Ромодановский отметил, что из общего количества нарушителей две трети - это нарушители режима пребывания и одна треть - нарушители трудового законодательства.

Он сообщил, что мигранты стараются минимизировать свои контакты с органами власти РФ и в результате оказываются незащищенными перед работодателями и становятся "современными рабами".

При этом он подчеркнул, что необходимость привлечения иностранных мигрантов очевидна, но необходима их адаптация к социально-культурным условиям российского общества.

Как сказал Ромодановский, за последний год в России было принято 25 законов в сфере миграции, и половина посвящены противодействию незаконной миграции.