Умер третий украинец из пострадавших в ДТП в Псковской области

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по уточненным данным от Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, второй погибший в результате ДТП, произошедшего на автодороге Опочка-Полоцк в Псковской области 12 декабря, также оказался гражданином Украины.

Еще один украинец, который был госпитализирован вследствие ДТП, сегодня умер в больнице.

Таким образом, вследствие трагического ДТП в Псковской области в целом погибли трое граждан Украины.

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Дело находится на особом контроле в Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге и Департаменте консульской службы МИД Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Псковской области РФ микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем Scania.

В микроавтобусе были граждане Украины (13 человек), водитель фуры (гражданин Беларуси) не пострадал.