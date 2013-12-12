Двое украинцев погибли и еще двое пострадали в ДТП в Псковской области России

Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя УМВД России по региону.

«В 10.20 в дежурную часть поступила информация, что на 52-м километре автодороги "Опочка-Полоцк" в Себежском районе произошло ДТП, в результате которого погибло два человека», - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем Scania. В аварии погибли водитель и одна из пассажирок микроавтобуса, еще два пассажира госпитализированы в районную больницу с травмами разной степени тяжести.

В микроавтобусе находились граждане Украины (13 человек), водитель фуры (гражданин Белоруссии) не пострадал.