Двое украинцев погибли и еще двое пострадали в ДТП в Псковской области России

10:34, 12 декабря 2013
Общество
1692 0

Двое граждан Украины погибли сегодня утром в аварии в Себежском районе Псковской области России, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя УМВД России по региону.

«В 10.20 в дежурную часть поступила информация, что на 52-м километре автодороги "Опочка-Полоцк" в Себежском районе произошло ДТП, в результате которого погибло два человека», - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем Scania. В аварии погибли водитель и одна из пассажирок микроавтобуса, еще два пассажира госпитализированы в районную больницу с травмами разной степени тяжести.

В микроавтобусе находились граждане Украины (13 человек), водитель фуры (гражданин Белоруссии) не пострадал.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter