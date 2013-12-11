Комисиию по ликвидации РИА Новости возглавил Дмитрий Киселев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение Росимущества.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о создании международного информационного агентства "Россия сегодня" на базе РИА Новости, его возглавит Дмитрий Киселев. В новое агентство войдет также российская государственная радиовещательная компания "Голос России".

"Ликвидировать федеральное государственное унитарное предприятие "Российское агентство международной информации "РИА Новости". Утвердить состав ликвидационной комиссии. Установить, что с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами предприятия", - говорится в распоряжении.

Комиссии поручено, в частности, уведомить кредиторов о ликвидации агентства, представить на утверждение в Росимущество промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы предприятия, а также копию баланса и предложения о порядке использования имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, в течение месяца после утверждения ликвидационного баланса. Также, согласно документу, комиссия будет ежемесячно представлять в Росимущество информацию по выполнению распоряжения.

Контролировать исполнение распоряжения будет замглавы Росимущества Дмитрий Пристансков.

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В состав ликвидационной комиссии, включая Дмитрия Киселева и Дмитрия Пристанскова, входят 17 человек, преимущественно сотрудники РИА Новости.

Напомним, Дмитрий Киселев приобрел скандальную славу после публичных радикальных гомофобских высказываний и серии одиозных репортажей об Украине, основной чертой который являлось массовое перевирание фактов.

В частности, в прошлое воскресенье ведущий "перепутал" последовательность событий во время акций протестов в Киеве, заявив, что провокации на Банковой 1 декабря предшествовали разгону Евромайдана 30 ноября.