Агентство Киселева будет убеждать мир, что Россия – страна с добрыми намерениями

Об этом 9 декабря в эфире телеканала «Россия 24» заявил Дмитрий Киселев, назначенный главой новой организации.

«Восстановление справедливого отношения к России как важной стране мира с добрыми намерениями — это и есть миссия новой структуры, которую мне предстоит возглавить», — заявил Киселев, пишет Lenta.ru.

О ликвидации агентства РИА Новости и создании на его базе «Международного информационного агентства „Россия сегодня“» было объявлено утром 9 декабря. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он же подписал указ о назначении Дмитрия Киселева на должность главы нового СМИ.

В РИА Новости пока никак не прокомментировали ликвидацию агентства — судьба многих проектов РИА, как и его сотрудников, включая главного редактора Светлану Миронюк, остается неизвестной. В администрации президента заявили, что указ «О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности государственных средств массовой информации» направлен на снижение бюджетных расходов.

РИА Новости является правопреемником Советского информационного бюро, созданного в 1941 году. Светлана Миронюк возглавляла агентство с 2004 года — сначала на должности генерального директора, а потом главного редактора. Помимо информационного агентства в РИА входят судебный портал РАПСИ, экономический портал «Прайм», спортивный портал «Р-Спорт», сайт «ИноСМИ» и издательский дом «Московские новости».