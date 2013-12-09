Дмитрий Киселев наврал россиянам, что разгон Евромайдана был после штурма Банковой

Российский телеканал «Россия 1» в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым показал сюжет о последних событиях в Украине, в котором столкновения под Администрацией президента предшествовали разгона Евромайдана, что противоречит хронологии событий.

«Сначала милицию жестко провоцировали, калечили и душили газом (видеоряд столкновений возле АП 1 декабря - ред. Український Тиждень), а затем лидеры протестов призвали на Майдан бедных студентов и цинично оставили их там без какой-либо защиты, как жертву предусмотренной политтехнологией (кадры с разгона Евромайдану 30 ноября - ред.). По сценарию нужна кровь», - рассказал Киселев.

Он подчеркнул, что "предыстории крови, которая пролилась, на мировых экранах нет".

«Хорошо срежиссировано, а если так, осмелюсь предположить, что на мировых экранах - совместная постановка с Западом. В кино это называется копродукцией.... Не важно, что произошло, важно, как показать. Ну и вот показывают кровь на Майдане без предыстории, а потом сами же на эту картинку и ссылаются», - добавил Киселев.