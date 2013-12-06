Российский телеведущий оправдал Януковича и назвал Украину "фантомной болью России"

Именно на организованном им телемосту с США в 1985 году была произнесена знаменитая фраза "В СССР секса нет". Правда, как сказал Познер, зрители услышали лишь часть фразы, потому что в зале все засмеялись, а целиком она звучала так: "В СССР секса нет на телевидении".

Как сообщают Вести, на встрече с поклонниками в октябрьском дворце Познер сразу сказал, что не будет отвечать на вопросы о ситуации в Украине: «Я здесь не живу, я человек российский и глубоко с этой проблемой не знаком». Но ближе к концу встречи все же высказался: «Применение силы на Майдане – это была ошибка государства, а силу государство применят в двух случаях: либо когда боится, либо когда этого требует общественное мнение».

Также ведущий попросил не осуждать Виктора Януковича за то, что тот уехал в Китай в такой сложный момент: «Лично я его не понимаю, но пообщавшись со знакомым дипломатом, работавшим на Востоке, взглянул на эту ситуацию по-другому. В Китае совершенно другие традиции. И если человек отменяет встречу, о которой было договорено заранее, то этим он наносит очень сильную обиду пригласившим его, да и всему государству».

«Ваша страна для России, как фантомная боль, когда человек потерял руку, а это место все равно болит», - сказал Познер об Украине напоследок.