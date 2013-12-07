В трех штатах США объявили чрезвычайное положение (видео)

Сразу три штаты США - Оклахома, Арканзас и Теннесси объявили чрезвычайное положение из-за мощного арктического циклона, который обрушился на США аномальными снегопадами, передает ТСН.

В результате непогоды погибли более 10 человек. Циклон принес с собой кроме обильных снегопадов сильный ветер и похолодание. Самая низкая температура воздуха установилась в Северной Дакоте, жителям которой приходится мириться с 30-градусным морозом в начале декабря.

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Зимняя штормовая непогода привела к массовым отключениям электроэнергии. Из-за снежных осадков и гололеда увеличилось количество аварий на дорогах. Только в одном штате Миннесота произошло 175 крупных ДТП.

Местная власть просит людей отказаться на время разгула стихии от личного транспорта и по возможности перейти на общественный.

Напомним, ранее сообщалось, что от ледяного арктического циклона пострадали сразу несколько центральных штатов, наиболее сложная ситуация сложилась в Миннесоте.