Кожара пообещал полякам, что чрезвычайное положение в Украине не будут вводить

17:22, 02 декабря 2013
Политика
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Украинский министр в ходе сегодняшнего "достаточно долгого разговора" сказал, что украинская власть в дальнейшем планирует работать над евроинтеграцией Украины.

Леонід Кожара

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара во время телефонной беседы с главой польского МИД Радославом Сикорским в понедельник заверил, что украинская власть не планирует вводить чрезвычайное положение в стране в связи с последними событиями в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сикорский сказал журналистам в Варшаве сегодня.

"Господин министр также подтвердил, что у правительства Украины нет планов вводить чрезвычайное положение", - сказал он.

Сикорский заметил, что украинский министр во время сегодняшней "достаточно длительной беседы" сказал ему, что украинская власть в дальнейшем планирует работать над евроинтеграцией Украины.

"Я доволен, что Украина не перечеркивает контакты с ЕС", - отметил он.

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