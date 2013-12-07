АНБ: слежка за перемещением телефонов разрешена с 1981 года

Ранее о том, что АНБ отслеживает каждый день миллиарды перемещений сотовых телефонов по всему миру, сообщила газета Washington Post.

По заявлению представителя агентства, слежка ведется на основании правительственного распоряжения за номером 12333, подписанного президентом Рональдом Рейганом в 1981 году. Она вновь повторила, что слежка ведется за иностранцами, передает РИА Новости.

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"Сбор данных в соответствии с распоряжением 12333 ведется вне страны. Мы не собираем намеренно информацию внутри страны. Эти возможности использовались в самых опасных частях света, включая зоны военных действий, где террористы активно занимаются планированием нанесения ущерба нашей нации", — добавила представитель АНБ.

Как стало известно ранее из откровений бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена, АНБ собирает также данные о звонках, включая номера, время и продолжительность звонков. Этот сбор информации касается практически всех телефонов в США.