СМИ: Канада разрешила США шпионить за участниками саммитов G8 и G20

Об этом со ссылкой на секретные документы, переданные бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом, сообщает Лента.ру со ссылкой на CBC.

Согласно опубликованным материалам, в дни саммита «Большой восьмерки» в Хантсвилле и «Большой двадцатки» в Торонто американское консульство превратилось в шпионский центр.

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Из документов неясно, кто именно был целью слежки и какого рода информацию собирали спецслужбы. Однако в них указано, что задачей АНБ было «оказать поддержку высокопоставленным политикам».

Американские спецслужбы не только уведомили своих канадских коллег о слежке, но и проводили операцию в «тесном сотрудничестве» с ними. В частности, они координировали свои действия с Канадским агентством по безопасности коммуникаций (CSEC).

В правительстве Канады от официальных комментариев отказались, сообщает Reuters.

В октябре 2013 года Канадское агентств по безопасности коммуникаций уже подвергалось критике из-за материалов Сноудена. Тогда стало известно, что CSEC вело наблюдение за сотрудниками министерства энергетики Бразилии. Спецслужба собирала метаданные о входящих и исходящих звонках с телефонов министерства энергетики. Публикация этих сведений привела к охлаждению канадско-бразильских отношений.

Ранее в прессе публиковались материалы о слежке за участниками и других встреч на высшем уровне. В частности, стало известно, что АНБ и спецслужбы Великобритании шпионили за гостями саммита G20 в Лондоне в 2009 году. Публиковалась информация и о том, что американцы пытались прослушать телефонные разговоры Дмитрия Медведева, в то время занимавшего пост президента России.

Документы, переданные Сноуденом прессе, уже неоднократно становились причиной различных международных скандалов. В их центре оказались не только США, но и их близкие партнеры по разведывательной программе, в частности, Великобритания, Канада, Австралия и Норвегия. Выяснилось, что американские спецслужбы следили как за лидерами государств, так и за сотнями тысяч рядовых граждан.

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден передал прессе тысячи секретных документов Агентства национальной безопасности в начале лета 2013 года. Первыми были опубликованы сведения о слежке американских властей за интернет-пользователями и иностранцами на территории США. Сам Эдвард Сноуден бежал из Америки и получил временное убежище в России.