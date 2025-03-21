86% американцев считают Путина виновным в войне против Украины, - опрос

Кроме того, значительно вырос процент американцев, которые считают, что США делают недостаточно для поддержки Украины.

Почти все американцы обвиняют лидера Кремля Владимира Путина в российско-украинской войне, а не президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует новый опрос Chicago Council on Global Affairs-Ipsos, передает The Hill. Социологи выяснили, что 86% американских респондентов обвинили Путина в трехлетнем конфликте.

Согласно опросу, более половины взрослых американцев, 55%, поддерживают предоставление экономической помощи Украине, тогда как еще 52% поддерживают то, чтобы Вашингтон продолжал поставлять оружие Киеву.

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Около 53% респондентов заявили, что президент Трамп отдает предпочтение России, а не Украине. Опрос NBC News, опубликованный в начале этой недели, показал, что почти половина американцев считают, что президент симпатизирует России в отношении Украины в конфликте. Лишь 8% сказали, что считают Трампа на стороне Украины.

Большинство американских избирателей, 69%, во всем политическом спектре сказали, что они считают, что мирные переговоры, которые Трамп ведет с обеими сторонами с момента вступления в должность, должны включать США, Россию, Украину и Европейский Союз.

Почти 6 из 10 избирателей, 58%, выступили против перспективы сохранения Россией всей территории Украины, которую она завоевала во время конфликта. Сейчас Россия оккупировала около 20% территории Украины.

Согласно опросу, подавляющее большинство американцев, 76%, верят в то, что Украина будет придерживаться параметров мирного соглашения, если оно в конце концов будет подписано. Только 20% американцев думали так же о России.

Несмотря на то, что почти 6 из 10 избирателей, 58%, сказали, что считают, что США и ЕС одинаково обязаны помогать Украине против трехлетнего вторжения России, последняя цифра упала на 10 пунктов с 2023 года.

Другие опросы о мнении американцев

Опрос Gallup, опубликованный во вторник, показал, что больше американцев, 46%, заявили, что считают, что США делают недостаточно, чтобы помочь Киеву. Этот пункт вырос на 16 пунктов по сравнению с декабрем прошлого года и почти соответствует цифрам лета 2022 года.

Опрос в четверг проводился 14-16 марта с участием 1021 американца. Погрешность составила 3,2%.

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