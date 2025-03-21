Он встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном и другими высокопоставленными чиновниками.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил Северную Корею, чтобы встретиться с Ким Чен Ыном и другими высокопоставленными чиновниками, пишет Bloomberg со ссылкой на российские информагентства.

Отмечается, что поездка состоялась менее чем через неделю после того, как заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил "маршрут контактов на высоком и высшем уровне" со своими северокорейскими коллегами в Пхеньяне, что вызвало спекуляции по поводу возможного проведения саммита между двумя странами.

Ким Чен Ын стал ключевым союзником Владимира Путина в его войне в Украине. В последний раз, когда они встречались в Пхеньяне в июне, два лидера договорились оказать немедленную военную помощь, если один из них подвергнется нападению. Это был первый визит Путина в Северную Корею за 24 года, в ходе которого он пригласил Кима посетить Москву.

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В четверг Ким испытал новую зенитно-ракетную систему и посетил верфь в рамках усилий по укреплению своих военно-морских сил, напомнив о рисках безопасности, которые Северная Корея представляет в регионе.

КНДР и Россия

КНДР начала строительство своей первой атомной подводной лодки под "управляемые стратегические ракеты", что свидетельствует о существенном развитии возможностей страны в противостоянии цивилизованному миру. В то же время аналитики CSIS в Вашингтоне утверждают, что нужные технологии для строительства такого подводного корабля Северная Корея получила от РФ.

Также Министерство обороны Южной Кореи сообщало, что Северная Корея отправила в Россию около 200 единиц дальнобойной артиллерии и, скорее всего, отправит еще больше войск и оружия.

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